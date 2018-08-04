Пилот вертолета с грузовой подвеской, в который врезался Ми-8 с пассажирами, пытался предупредить коллегу. Об этом пилот вертолета, летевшего с грузом, Евгений Бердюгин рассказал российским СМИ.

"Я не знаю, как он меня не заметил, он после меня взлетал.И после взлета он меня догнал. Я его увидел сзади чуть ли не в последний момент, что он сбоку приближается. Почти в бок летит с набором высоты и набором скорости. Ну и крикнул ему в эфире. У меня была попытка отвернуть, но не получилось и он врезался во внешнюю подвеску, с которой я летел", - рассказал пилот.

Как сообщили в Росавиации, причины столкновения до сих пор не установлены. Там отметили, что полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков.

Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Ранее была названа причина крушения вертолета Ми-8.