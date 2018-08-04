Авиакатастрофа в России: появились новые подробности [ Редактировать ]
Пилот вертолета с грузовой подвеской, в который врезался Ми-8 с пассажирами, пытался предупредить коллегу. Об этом пилот вертолета, летевшего с грузом, Евгений Бердюгин рассказал российским СМИ.
"Я не знаю, как он меня не заметил, он после меня взлетал.И после взлета он меня догнал. Я его увидел сзади чуть ли не в последний момент, что он сбоку приближается. Почти в бок летит с набором высоты и набором скорости. Ну и крикнул ему в эфире. У меня была попытка отвернуть, но не получилось и он врезался во внешнюю подвеску, с которой я летел", - рассказал пилот.
Как сообщили в Росавиации, причины столкновения до сих пор не установлены. Там отметили, что полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков.
Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
Ранее была названа причина крушения вертолета Ми-8.
по теме
Авиакатастрофа в России: в небе погибли 18 человек (видео)
В Красноярском крае Росии упал вертолет Ми-8
Авиакатастрофа в России: названа причина крушения
На борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1
Крушение самолета в Мексике: появились данные о пострадавших
Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго
"Сесть невозможно": вылетевший из Львова самолет 4 часа искал спасения
В понедельник, 30 июля, в Киеве едва не произошла авиакатастрофа
Авиакатастрофа в Индии: разбился МиГ-21
Самолет вылетел с авиабазы города Патханкот