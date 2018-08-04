Сегодня в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы. Об этом сообщает УНИАН.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на 328 км автодороги "Киев-Одесса" возле села Троицкое Любашевского района произошла авария с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины.

Водитель, выполняя маневр - объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник.

В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын, 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницу.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Любашевского отдела полиции и работники следственного управления регионального главка Нацполиции.

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