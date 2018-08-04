Известная телеведущая погибла под колесами поезда в Сумах [ Редактировать ]
В Сумах под поездом погибла известная телеведущая телекомпании "Академ TV" Юлия Тютченко. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких.
По его словам, происшествие произошла 3 августа около 18.30 на участке железнодорожного пути "Сумы - Сумы-Товарная" в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.
"Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью", - отметил Крупецкий.
Тютченко много лет была ведущей телекомпании "Академ TV", но в последнее время перешла на другую работу.
Ранее мы писали о том, что украинский журналист умер на отдыхе в Геническе.
по теме
Журналисты погибли в жуткой авиакатастрофе (видео)
В Таиланде разбился вертолет, в результате чего погибли пилоты и журналисты
Нападение на "Українські Новини": кто и зачем разгромил пресс-центр редакции
Очередное нападение на журналистов в Киеве. Несколько часов назад неизвестные разгромили пресс-центр редакции "Украинские Новости".В пресс-центр редакции "Украинские Новости" группа молодчиков ворвалась днем. Их было человек 20, некоторые скрывали свои лица балаклавами.
Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка протащила пенсионерку по асфальту
В Чернигове маршрутка сбила пенсионерку и скальпировала ей ногу. Пожилая женщина не выжила
Вбивство депутата у Сумах: поліція назвала основні версії
У Сумах застрелили екс-депутата міськ-ради Анатолія Жука. Поблизу тіла лежав пістолет, яким і зробили два постріли: один у серце та контрольний у скроню. Відомо, що вбитий був громадським активістом, у 2015 - балотувався в мери. Останні два роки співпрацював зі спецслужбами та викривав факти корупції в міській раді
В Мариуполе на крупнейшем заводе погиб рабочий
В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича погиб работник