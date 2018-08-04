Нападение на Гандзюк: в ООН сделали заявление [ Редактировать ]
Представительство ООН в Украине осуждает нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и другие недавние нападения на активистов и призывает правительство провести эффективное расследование. Об этом сообщает информационный центр представительства ООН в Украине.
"Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", - говорится в заявлении.
"Сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность является необходимым для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", - подчеркнули в представительстве.
Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа искалечивший чиновницу мужчина был схвачен.
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