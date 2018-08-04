NASA показало окаменевшую голову пришельца [ Редактировать ]
В сети разлетелись снимки, на которых видно останки инопланетянина. Окаменевшее лицо пришельца увидел на фотографиях NASA уфолог Скотт Уоринг. Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что показал уникальную космическую находку марсоход NASA.
Специалист прокомментировал окаменевший объект на фото. Он отметил, что на лице неземного существа видно подбородок, широкий нос, открытый рот, глаза, а также длинные уши. Скотт Уоринг уверен, что пришелец стал жертвой древнего разрушения. Скорее всего, инопланетянин замерз и окаменел, когда исчезла атмосфера. Также уфолог обратил внимание на то, что председатель пришельца выглядела раздавленной чем-то.
Кроме того, он назвал Марс огромным кладбищем, которое в скором времени ожить. Пользователи сети удивились находке, согласившись с ученым, что на Марсе должно быть много удивительных находок.
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