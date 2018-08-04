В Дании выписали первый штраф за ношение никаба. А в США прошел показ мод для кошек. Больше об этом и не только - в нашем обзоре.

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На севере американского штата Юта бушуют лесные пожары. Возгорание произошло вчера после удара молнии, из-за сильного ветра и сухой походы огонь быстро распространился по лесу. Уже сгорели почти три тысячи гектаров леса. Пламя приближается к жилым домам. Жители отдаленных ранчо прислушались к рекомендациям властей и временно перебазировались в безопасные районы. Хотя к тушению привлекли сотни пожарных, огонь пока не локализирован. Есть ли пострадавшие от стихии - пока неизвестно.

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Ребята, которых спасли из затопленной пещеры, покинули монастырь. 11 юных футболистов и их тренер были послушниками в буддистском монастыре 9 дней - в знак благодарности за свое спасение. Кроме того, таким образом - они почтить память дайвера, погибшего во время спасательной операции. Цифра "9" - не случайна. Именно столько дней ребята с тренером находились в пещере, пока их не обнаружили спасатели. Теперь подростки вернутся к спортивным тренировкам.

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На испанской Майорке пришлось эвакуировать туристов с популярного пляжа Кала-Домингос. Причиной стала трехметровая голубая акула, заплывшая на мелководье. В момент появления непрошеной гостьи в воде находились много отдыхающих, в том числе маленькие дети. К счастью, люди отделались испугом. Для акулы же все закончилось трагично - биологи и полиция попытались "проводить" хищницу дальше в море, но не получилось. В итоге ее вытащили из воды и попытались "эвакуировать" с пляжа. Но акула умерла. Теперь защитники животных требуют пояснений, почему это произошло.

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Уникальный мастер работает в одной из парикмахерских Буэнос-Айреса. У 21-летнего Габриэля Ередии от рождения отсутствуют части рук до локтей. Тем не менее, это не помешало ему пойти по стопам старшего брата-парикмахера и стать не менее искусным мастером. Парень говорит: сначала тренировался на домочадцах, а потом приступил к работе в парикмахерской. По его словам, даже самые требовательные клиенты в восторге от результата.

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28-летняя женщина из города Херсхольма стала первой жительницей Дании, которую оштрафовали за ношение мусульманского головного убора, закрывающего лицо, в общественном месте. По данным местных СМИ, полиция остановила женщину в торговом центре. Уведомление о штрафе в размере 1000 крон - это 134 евро - ей поступит по почте. 1 августа в Дании вступил в силу закон, запрещающий жителям страны скрывать лицо в общественных местах. Под запрет, кроме мусульманских паранджи и никаба, подпадают также лыжные маски, накладные бороды и усы.

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В Нью-Йорке прошел ежегодный показ мод для кошек. Участниками действа стали около десяти хвостатых модниц. Кисок, одетых в стиле двадцатых годов прошлого века, выносили на красную дорожку cами хозяева. Тему показа в этому году так и назвали - "Мурчащие Двадцатые". Организаторы уверяют, что их "мяу-модели" получают огромное удовольствие от происходящего. Главная цель таких показов - привлечь внимание к проблеме бездомных животных.