Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен завершить боксерскую карьеру через 7 лет.

Об этом спортсмен сам заявил, передает "112 Украина".

Спортсмен отметил, что ему нравится заниматься боксом, и он уйдет из спорта только тогда, когда перестанет испытывать восторг от него.

"Ближайшая перспектива - это 7 лет. Побоксировать еще надо, позаниматься, порадоваться. Еще ряд вопросов есть, которые надо закрыть. Мне нравится это. Если я не боксирую какое-то время, мне становится трудно, мне чего-то не хватает. Мне это нужно. Когда у меня не будет этого ощущения, что меня это несет, "прет", как только я почувствую, что нет куража, тогда все", - сказал Усик.

Ранее Валуев заявил, что Украина может потерять Усика.