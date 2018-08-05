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Тела трех российских журналистов, убитых в ЦАР, доставили в Россию рейсом авиакомпании Air France. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на онлайн-портал FlightAware.

Ранее Максим Шевченко - друг Орхана Джемаля, сообщил изданию, что утром тела будут доставлены в морг.

"Сразу нам тела не отдадут для захоронения, их передадут следователям", - сказал Шевченко. Он также добавил, что Следственному комитету России на проведение экспертизы потребуется не менее двух дней.

Похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети.

В состав съемочной группы входили военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.