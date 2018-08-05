20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы небольшого самолета в швейцарских Альпах.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

Местные СМИ и авиационные веб-сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил. По данным СМИ, все места в самолете были забронированы.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях - заблокирован.

Полиция подтвердила, что разбившийся JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, который летел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, к базе авиакомпании в Дюбендорфе, Цюрих.

Ранее сообщали, что В результате крушения легкомоторного самолета в Швейцарии погибла семья из четырех человек.