В Швейцарии разбился пассажирский самолет [ Редактировать ]
20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы небольшого самолета в швейцарских Альпах.
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.
Местные СМИ и авиационные веб-сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил. По данным СМИ, все места в самолете были забронированы.
Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.
Причину аварии устанавливает следствие. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях - заблокирован.
Полиция подтвердила, что разбившийся JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, который летел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, к базе авиакомпании в Дюбендорфе, Цюрих.
Ранее сообщали, что В результате крушения легкомоторного самолета в Швейцарии погибла семья из четырех человек.
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