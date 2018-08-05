Трудовая миграция тормозит рост экономики. Речь об этом идет в отчете Национального банка.

В НБУ отмечают, что бизнес ощущает острую нехватку квалифицированных кадров. Это связано, в первую очередь, с оттоком украинцев в Польшу и другие страны Европы. При этом этот процесс, вероятнее всего, усилится. Особенно в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи - прогнозируют банкиры.