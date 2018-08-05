Трудовая миграция тормозит рост экономики - НБУ [ Редактировать ]
Трудовая миграция тормозит рост экономики. Речь об этом идет в отчете Национального банка.
В НБУ отмечают, что бизнес ощущает острую нехватку квалифицированных кадров. Это связано, в первую очередь, с оттоком украинцев в Польшу и другие страны Европы. При этом этот процесс, вероятнее всего, усилится. Особенно в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи - прогнозируют банкиры.
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