Сегодня в Украине отмечают день Военно-Воздушных сил. Петр Порошенко, на своей странице в Facebook поздравил военнослужащих с праздником.

В этом году авиапарк воздушных сил Украины пополнится тридцатью отремонтированными и модернизированными самолетами. Это истребители МИГ-29, СУ-27 и штурмовики СУ-25.

По словам командира воздушных сил Украины Сергея Дроздова - усовершенствованные модели будут намного эффективнее.