День Военно-Воздушных сил Украины: авиаторы отмечают памятную дату [ Редактировать ]
Сегодня в Украине отмечают день Военно-Воздушных сил. Петр Порошенко, на своей странице в Facebook поздравил военнослужащих с праздником.
В этом году авиапарк воздушных сил Украины пополнится тридцатью отремонтированными и модернизированными самолетами. Это истребители МИГ-29, СУ-27 и штурмовики СУ-25.
По словам командира воздушных сил Украины Сергея Дроздова - усовершенствованные модели будут намного эффективнее.
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