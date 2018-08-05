Завтра в Старобельске Луганской области суд продолжит рассматривать дело бывшего нардепа Александра Ефремова.

Напомним, политик находится под стражей уже больше двух лет. В чем его обвиняют и как продвигается это дело - подробности в нашем материале.

Бывший глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов был задержан еще в феврале 2015-го.

Тогда правоохранители обвинили политика в голосовании так называемых "диктаторских" законов 16 января. Спустя несколько дней суд отпустил депутата под залог. Сразу же Ефремову выдвинули новые подозрения - в разжигании национальной вражды. И вновь назначили сумму залога - без содержания под стражей. А само дело вскоре было закрыто - по реабилитирующим обстоятельствам.

Третий раз Ефремова задержали уже 30 июля 2016 года на борту самолета. Как заявил сам политик - он собирался слетать на выходные в Европу, при этом имея обратный билет.

Тогда же в Генпрокуратуре выдвинули экс-нардепу новые обвинения - организацию захвата здания Луганской областной администрации и пособничество при захвате здания СБУ в Луганске весной 2014 года.

Сейчас это дело расследует суд Старобельска Луганской области. Ефремов уже больше двух лет находится под стражей. Адвокат бывшего регионала уверяет - это незаконно.

"У Ефремова не было ни одного факта нарушения им процессуального поведения за последние три года. Ни одного повода или попытки уклониться от следствия, суда, прокурора. Нужно понимать все обстоятельства - понимать возраст, социальный вес политика, ведь он политик - при этом судом это не принимается к сведению. И суд автоматически каждые два месяца продлевает меру пресечения, что запрещено европейским законодательством - в том числе и Конвенцией по правам человека.

Человек за два года содержания под стражей ни разу не прикрылся клетчатым одеялом, ни разу не пытался объяснить, что у него давление, или не давление, что щимит или не щимит сердце", - заявил Андрей Смирнов, адвокат Александра Ефремова.

Жалобу на незаконное задержание и содержание Ефремова под стражей уже рассматривает Европейский суд по правам человека. По словам адвоката политика - дело его подзащитного в Украине намеренно затягивается. Ведь у правоохранителей якобы нет доказательств.

"Мы допросили 99 процентов всех свидетелей обвинения. Исследовали значительную часть письменных так называемых доказательств - можно говорить о том, что в деле нет ни одного доказательства, нет ни одного показания свидетеля, который бы уличал Ефремова в каких-бы то ни было незаконных действиях.

Нет ни одного прямого свидетеля тех событий, которые ему политически вменяют в вину и инкриминируют органы прокуратуры", - подчеркнул Андрей Смирнов, адвокат Александра Ефремова.

Очередное заседание суда в этом деле состоится уже завтра. На этой неделе суд должен и принять решение - оставлять ли Ефремова под стражей.