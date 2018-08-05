На украинские дороги возвращаются радары! И контроль скоростного режима. Такое решение было принято в связи с рядом масштабных смертельных ДТП, которые произошли в последнее время.

Напомним, 20 июля, в катастрофах погибли более 20 украинцев. Поможет ли подзабытый способ проверки скорости избежать такого количества смертей? Разбиралась Любовь Кукла.

"Машина летіла через два червоних світлофори. Через перший червоний світлофор вона встигла пролетіти, а на другому червоному світлофорі вона зачепилася за іншу машину, її відрикошетило на зупинку".

На эту остановку Владимир пришел впервые за почти полтора года. Прошлой весной сюда на бешеной скорости влетела машина. В это время люди ждали транспорт.

"Ну, мінімум десь 150 кілометрів за годину було. І водій навіть не пригальмував. Він просто зніс всіх людей на зупинці, які стояли", - вспоминает Владимир Котляр, пострадавший в ДТП.

Людей разбросало, будто кегли в боулинге. Дальше - сущий ад.

"Десять днів в комі. Лікарі - взагалі ніхто не міг нічого сказати, чи я виживу, чи ні. В мене ось лишився шрам від траеостомії. Був на апараті штучного дихання. Були переламані ребра, таз, розтрощена стегнова кістка, сплющені легені. Простіше назвати ті органи, які в мене залишилися цілі", - рассказывает Владимир Котляр, пострадавший в ДТП.

Виновник ДТП моментально скрылся с места аварии. Был он пьян или нет - остается загадкой. Ведь задержали его только спустя два дня. Но так скрываться от правосудия удается не всем. Это - Андрей. Он тоже пострадал в ДТП.

"Столкнулся с двумя водителями такси"

Здесь наглость попросту зашкаливает! Один из таксистов - был пьян. Другой - "под дозой". Андрей в аварии почти не пострадал. Досталось только его пассажирам.

"У одной девочки сломанная ключица, делали операцию, вставляли пластину. У второй девочки был сломан нос", - рассказывает Андрей Бурбела, пострадавший в ДТП.

Среди лидеров! Но не к счастью, а к сожалению. Украина в шестерке в Европе по количеству ДТП. Каждый день появляются шокирующие сводки, которые стали привычным новостным фоном - убитые и раненые, и не на фронте, а на украинских дорогах.

"Каждый день в Украине погибает 10-15 украинцев, возрастом 25-35 лет, в основном. Они просто гибнут, и еще 20-30 человек становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы".

В чем причина? Пьяные на дорогах? Коррупция в кабинетах и "права в подарок"?

"Чаще всего причинами серьезных аварий является человеческий фактор - это значительное превышение скорости, это употребление алкоголя, при чем не в дозах там бутылка пива, бокал шампанского или два бокала вина. Речь идет 300-500 граммах водки, и плюс это пренебрежение ремнями безопасности, из-за чего происходит большая часть смертей", - говорит Влад Антонов, основатель dtp.kiеv.ua.

Но это - далеко не полный список, почему мы одни из лидеров по количеству ДТП. Еще одна причина сами же... дороги! А точнее, их состояние. А еще транспорт, который очень часто непригоден для перевозки людей.

"Якщо брати рейдові перевірки, то вони проводяться системно. Щодня формуються плани, графіки, екіпажі. Якщо брати пасажирські перевезення, то з початку року було перевірено більш ніж 46 тисяч автобусів", - сообщил Вячеслав Дидковский, и.о. главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Но, видимо, этого было мало! Чего стоит одна "черная пятница" - 20 июля этого года. В тот день аварии унесли жизни более 20 украинцев. 15 из них погибли в злополучных маршрутках... Теперь в министерстве бьют тревогу, собираются вернуть на дороги радары. Но когда это будет - неизвестно. Как и то, когда же на всех украинских трассах появятся долгожданные камеры для скоростного контроля.

"На це так і не виділені кошти. Рахункова палата тоді ще заявляла, що потрібно мільярд гривень для того, щоб повністю по Україні впровадити цю систему. В цьому році закладено в бюджет невеличка частиночка від цих коштів, яка, можливо, дозволить для кількох великих міст вирішити це питання, а можливо й не дозволить", - говорит Анна Маляр, эксперт-криминалист.

Но никакие камеры, наказания и ужесточения не помогут, пока мы сами не научимся не превышать, не нарушать и не садиться пьяными за руль.