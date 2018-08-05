Родственники Меган Маркл продолжают зарабатывать на новом статусе герцогини Сассекской. Администрация Букингемского дворца всерьез разрабатывает план, как заставить замолчать отца и сводную сестру жены Меган.

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Королевская сказка продолжается. В тоже время, кровные родственники продолжают огорчать Меган Маркл. Сестра по отцу от первого брака не устает раздавать интервью прессе. Купаясь в лучах славы и зарабатывая по несколько тысяч за одно появление на экране. Саманта Маркл поливает грязью Меган, упрекает в игре на публику и в бесчувственности.

"Я действительно думаю, что сейчас критическое время, и она должна выйти на связь с отцом и прояснить все недопонимания, потому что жизнь очень коротка и ему уже 74 года. Если с ним что-то случится и отец умрет, не думаю, что мы сможем себе простить, что он был несчастлив", - заявила Саманта Маркл, сводная сестра Меган Маркл.

Меган уже три месяца не выходит на связь с отцом. Не отвечает на звонки и сообщения. А Томас Маркл еще больше настраивает дочь против себя - обсуждая подробности личной жизни дочери в прессе. Что совершенно недопустимо для родственников королевской семьи. Ведь по традиции, каждое слово должно быть согласовано с администрацией Букингемского дворца.

"В тот момент, когда Томас Маркл открыл дверь перед прессой - дверь дворца перед ним закрылась. Его сейчас считают неблагонадежным. Он наверняка даже не подозревает, какой эффект вызывают его слова", - заявил Ричард Фитцуильямс, эксперт по королевской семье.

В надежде, что она сможет достучаться до отца, Меган решила все же навестить его. Подробности визита держат в секрете, но известно, что он состоится в конце августа. Герцогиня поедет сама - принц Гарри останется в Лондоне. Меган, конечно же, получит инструкцию от Букингемского дворца - как должен вести себя родственник королевской семьи. И постарается убедить отца быть скромнее и соответствовать новому статусу дочери.