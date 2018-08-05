В Венесуэльской столице покушались на жизнь президента Николаса Мадуро. По данным властей, возле трибуны, где он выступал, взорвался беспилотник. Кто за этим стоит - выясняли наши корреспонденты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступал перед публикой - на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной Боливарианской гвардии в Каракасе. Внезапно над трибуной прогремел взрыв.

Атаку совершили с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Потом стало известно, что снайперы сбили несколько из них еще до достижения цели. К Мадуро бросились охранники, закрывая его пуленепробиваемыми щитами. Люди разбежались. Президент не пострадал.

"Проделанная работа уже разрешает нам сделать вывод, что это было покушение на гаранта конституции Республики Венесуэла, Николаса Мадуро. Сейчас все спокойно, атака оказалась не эффективной и официальные лица продолжают свою работу", - сообщил Хорхе Родригес, министр связи и информации Венесуэлы.

Сам Николас Мадуро считает, что за покушением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и его сообщники в Венесуэле.

"Это была попытка меня убить. Все указывает на крайне правых в Венесуэле, которые сотрудничают с правыми из Колумбии. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос стоит за этим покушением - у меня нет сомнений. Нам стало понятно - существуют те, кто финансировал это покушение. Они живут в США, во Флориде", - заявил Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

В Колумбии и США эти обвинения назвали абсурдными. Ответственность за атаку взяло на себя ранее неизвестное "Национальное движение фланелевых солдат" - сообщение об этом они опубликовали в "Твиттере".

Но есть и другие версии.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что никаких дронов вовсе не было, а возле Мадуро взорвался баллон с газом. Пока ни одной версии покушения официально не обнародовали.