В Сирии убит ученый, который разрабатывал ракетное оружие. Дамаск обвиняет Израиль, но там пока отмалчиваются. В то же время война в Сирии, по мнению экспертов, подходит к концу. Детали расскажет Сергей Ауслендер.

Асиз Асбар в научном центре Масьяф руководил отделом "Номер 4". Засекреченное подразделение, которое отвечает за разработку баллистических ракет и установку на них химических боеголовок.

Асиза убили в собственном автомобиле. Дамаск сразу нашел в этом деле израильский след, дескать, ученого ликвидировал Моссад. В Израиле эти сообщения не прокомментировали. В Сирии сейчас творится такое, что обвинять во всем еврейское государство просто нелепо.

"Ученый, который был убит, между прочим, ответственность за это взяла на себя исламская группировка, которая воюет с сирийским режимом, поэтому говорить о том, что это Израиль или нет, совершенно не релевантно. Там столько группировок, которые воюют друг с другом, что Израилю там не всегда есть что делать. Они делают эту работу вместо нас", - подчеркнул Марк Бабот, военный эксперт

Впрочем, позиция Израиля по сирийскому вопросу известна очень хорошо. У себя - делайте что хотите, только не переходите границы и "красные линии". А вот разработка дальнобойных ракет и химического оружия, как раз и была такой красной линией. Но куда большую активность Израиль проявляет, если у его границ оказываются иранские подразделения или отряды радикальных группировок, вроде ИГИЛ. Сирийским военным тоже достается, подтверждение тому - уничтожение сирийского самолета, вторгшегося в воздушное пространство еврейского государства.

"Наша ПВО готова в любой момент доказать свою силу. Что касается всего, что происходит с другой стороны в Сирии, с нашей точки зрения ситуация возвращается к тому, как это было до гражданской войны", - заявил Авигдор Либерман, министр обороны Израиля.

Война в Сирии, похоже, подходит к концу. Армия Башара Асада добивает остатки повстанческих группировок, которые вплотную приблизились к границе с еврейским государством. Израиль реагирует на это спокойно, дескать, это ваше дело, но уточняет - резни среди нелояльных к Асаду сирийцев не допустит.

Что касается послевоенного устройства Сирии, то здесь позиция Израиля простая. Если все вернется к ситуации до начала конфликта, когда действовало соглашение о разделении сил после "Войны судного дня", то это вполне устраивает Израиль. Но только при условии, что Дамаск будет придерживаться "красных линий".