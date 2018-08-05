Рев моторов и адреналин. Четыре тысячи байкеров собрались в Черкассах. Они приехали не только со всех концов Украины, но и из-за рубежа. Как развлекались любители скорости - видели мои коллеги.

Шестой год подряд байкеры съезжаются в детский лагерь "Дахновская сич". Здесь участники не только могут пообщаться, но и показать свои умения. Для этого приготовили насыщенную программу - это и различные шоу, и спортивные состязания.

Одно из таких соревнований - показать мастерство вождения - нужно проехать в лабиринте фишек, не задев при этом ни одной.

На фестиваль приехали и гости из Беларуси.

"Очень нравится. Душевный прием, все помогают. Здорово! Очень классный фестиваль. Краевиды, пейзажи, природа - все замечательно!", - восхищается Анатолий Жогла, турист из Беларуси.

Традиционно, участники фестиваля проехали по центральной площади Черкасс. В колонне можно увидеть самые разнообразные байки - от современных - до раритетов. Александр и его друзья гордятся своими легендарными "немцами". В народе их называли "сахара", мотоциклы были предназначены для военных действий в Африке.

"Данных мотоциклов было выпущено порядка 20 тысяч, этих - около 10800. Так как эти мотоциклы были более дорогие в производстве, их было выпущено меньше. Есть такой автомобиль "Купельваген", то он был дешевле, чем мотоцикл "Цундап" или "Сахара", - рассказывает Александр Фролов, участник мотофестиваля.

С техникой на "ты" даже внуки.

"У меня мотоцикл оранжевого цвета, у брата - зеленый. Они, как настоящие мотыки, но на самом деле - они игрушечные", - говорит Арина, юная байкерша.

Фестиваль - праздник не только для участников.

"Клас! Дуже захоплююче! Було декілька мотоциклів, біля яких ми навіть попросили сфотографуватись. Дуже сподобалось!", - восхищается Максим, житель Черкасс.