Самый большой в Украине открытый вольер для человекоподобных обезьян, площадью более двух гектаров, открыли под Харьковом. Как здесь сумели сохранить популяцию редких приматов, занесенных в Красную книгу? давайте посмотрим.

Посетители Фельдман Экопарка у нового вольера с замиранием наблюдают за жизнью шимпанзе и орангутангов. Никаких решеток, людей и приматов разделяют лишь стеклянные стены-окна. На огромной площадке обезьяны чувствуют себя практически как в дикой природе. Нежатся на травке, сидят на деревьях или прыгают по рукотворным лианам.

"Самое главное - то, что здесь природный субстрат. Это песочек, это травка, здесь есть естественные деревья, есть валуны, плюс, естественно, конструкции. У шимпанзе обязательно появятся искусственные термитники, чтобы из них можно было извлечь что-нибудь вкусненькое, так, как они это делают в природе", - рассказывает Андрей Гапченко, завотделом науки и мониторинга Фельдман Экопарка.

Новое летнее жилье приматов построено с учетом рекомендаций Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Такая большая территория обезьянам отдана не случайно. Все - для благополучия этих социальных животных.

"Мы не показываем пару обезьян, мы не работаем над тем, чтобы иметь пару, мы работаем над тем, чтобы иметь группу - ту, в которой она живет в природе. Это такой момент, когда обезьяны - они очень социальные - кода они могут строить семьи, у них появляются дедушки, бабушки и те особи, которые их учат правильно", - говорит Александр Фельдман, президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR), народный депутат Украины.

Фельман Экопарк вместе со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных - подключился и к планетарному зоозащитному движению по сохранению и восстановлению популяций редких видов. Живущие в таких рукотворных джунглях популяции - нужны миру как "резервные копии" вымирающих видов.

"Основная задача - это их разведение и возвращение в среду их постоянного обитания, в те страны, в те регионы, где некоторых видов практически насчитываются единицы. Это большая серьезнейшая работа, многие страны потеряли ряд животных, которые у них были исторически. И они сегодня могут воспользоваться такими фондами, как наш, как Всемирный фонд сохранения видов для восстановления и возврата тех животных к себе", - рассказывает Александр Фельдман, президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR), народный депутат Украины.

Новый вольер для приматов построили, в том числе, благодаря акции "Искусство милосердия", во время которой деньги для животных собирали, продавая картины.

Коллекция приматов в Фельдман Экопарке по числу видов - а их здесь более 30-ти - уже сравнима с голландским зоопарком Аппенхель, одним из крупнейших мировых центров спасения человекообразных приматов.

В искусственных популяциях Фельдман Экопарка, благодаря правильному уходу, регулярно размножаются лемуры вари, макаки маготы, мандрилы. Год назад родился детеныш у шимпанзе.