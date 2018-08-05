В страшной аварии на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области пострадали 5 человек, из них 2 детей.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции во Львовской области, передает Интерфакс-Украина.

Авария произошла около 5 августа 13:00 в селе Гирне Стрыйского района.

Столкнулись легковые автомобили Skoda Fabia и Volkswagen Passat.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее на Буковине в аварии разбились 9 авто.