В жутком ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 5 человек [ Редактировать ]
В страшной аварии на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области пострадали 5 человек, из них 2 детей.
Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции во Львовской области, передает Интерфакс-Украина.
Авария произошла около 5 августа 13:00 в селе Гирне Стрыйского района.
Столкнулись легковые автомобили Skoda Fabia и Volkswagen Passat.
Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
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