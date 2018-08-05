Как спасаются от жары жители зоопарков, какой рекорд побил обыкновенный учитель из Канады, и как выжить, когда на градуснике стабильно +47 по Цельсию?

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На юге Португалии из-за аномально высокой температуры горит большой участок леса. На борьбу с огнем бросили более 200 единиц техники и 12 самолетов. На данный момент спецслужбы начинают подготовку к эвакуации жителей из опасной зоны. О пострадавших пока не сообщается. Метеорологи считают - аномальная жара связана с изменением климата из-за глобального потепления и не исключают, что температура 47 градусов продержится всю ближайшую неделю.

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Школьный учитель из штата Огайо установил мировой рекорд, проплыв на самодельной лодке через северную часть Атлантического океана. 37-летний Брайс Карлсон начал свое одиночное плаванье из канадского города Сент-Джонс и через 38 дней завершил путешествие в порту Святой Марии на острове Силли, у берегов юго-западной Англии. Рекордсмен рассказывает - каждый день он сидел на веслах по 12 часов.

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В США прошли необычные соревнования по серфингу с участием собак. Животным выдали специальные миниатюрные доски и спасательные жилеты. Принять участие в ежегодном турнире мог любой желающий со своим любимцем. Организаторы рассказывают - подобное мероприятие устраивают уже третий год подряд, а все вырученные деньги перечисляют питомникам для животных.

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Смотрители китайского зоопарка придумали, как помочь животным пережить аномальную жару. Для них замораживают лед и готовят мороженое со специальными добавками. Директор зоопарка говорит - не все звери могут пережить такие экстремальные условия, поэтому каждый день для питомцев заготавливают ледяные кубики и фрукты. Кроме этого, в некоторых вольерах установили мини водопады.

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Новый мировой рекорд установили жители Индонезии. В рамках летних Азиатских играх, на главной улице Джаккарты 65 000 человек одновременно станцевали ритуальный танец "поко-поко", что в переводе означает "танец тысячи рук". Таким образом, местные жители познакомили гостей со своими традициями. Азиатские игры, или Азиада, стартуют 18 августа. В них примут участие более 11000 спортсменов из 45-ти стран.