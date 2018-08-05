Град размером с вишню выпал во Львовской области (фото) [ Редактировать ]
В Львовской области 5 августа выпал град размером с вишню.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич.
"05.08.2018 в 17:00. Каменка-Бугская Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны!!" - написал он.
Напомним, что синоптики прогнозируют грозы и шквалы по всей Украины 6 августа.
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