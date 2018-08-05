В Херсоне взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты, в результате чего трехлетняя девочка получила ожоги.

Об этом сообщает местное агентство "Новости Херсонщины".

Инцидент произошел на улице Университетской неподалеку от Шевченковского сквера.

Во время изготовления сладкой ваты из барабана раздался хлопок, в результате чего клочья горячей ваты разлетелись в разные стороны.

Пострадала находившаяся рядом трехлетняя девочка, которой сладкая вата попала на лицо и руки. По некоторым данным, ребенок получил ожог 5% тела.

Ранее сообщалось, что 4-летняя девочка погибла после взрыва батута.