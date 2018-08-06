Украинцев атакует страшная болезнь: под угрозой головной мозг [ Редактировать ]
В Украину пришла новая опасная инфекция, которая вызывает множество серьезнейших заболеваний. Она называется листериоз и поражает нервную систему с головным мозгом, сообщает glavred.info.
По первым симптомам болезнь напоминает сильное пищевое отравление и если вовремя ее не диагностировать, не начать лечение, пострадает центральная нервная система.
Для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть фатальными. В Украине один человек уже подхватил листериоз.
Скорее всего, бактерия попала в Украину из Европы, где она уже отправила на тот свет десять человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
"Сам возбудитель в мире можно выделить из почвы, кормов. Основным источником являются животные, грызуны, коты собаки, домашние животные. Основной путь заражения - через различные пищевые продукты", - рассказала инфекционист Оксана Гудзенко.
А по словам Супрун, миллионы украинцев и вовсе заражены смертельным вирусом.
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