Одна из пострадавших в результате ДТП на трассе Киев-Чоп на Закарпатье скончалась в больнице.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на данные Мукачевской центральной районной больницы.

"Девушка, жительница Одесской области, скончалась. Мы ее прооперировали, но травмы были слишком тяжелыми, она потеряла много крови", - сообщил заместитель главного врача местной больницы Мирослав Гавришко.

По его данным, в очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan.

Напомним, что 4 августа на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.