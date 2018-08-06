ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице [ Редактировать ]
Одна из пострадавших в результате ДТП на трассе Киев-Чоп на Закарпатье скончалась в больнице.
Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на данные Мукачевской центральной районной больницы.
"Девушка, жительница Одесской области, скончалась. Мы ее прооперировали, но травмы были слишком тяжелыми, она потеряла много крови", - сообщил заместитель главного врача местной больницы Мирослав Гавришко.
По его данным, в очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan.
Напомним, что 4 августа на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.
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