Количество погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 82 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Многие из жертв были из северной и западной части Ломбока.

Ранее сообщалось о 39 погибших, среди них, по меньшей мере, один ребенок. Травмы получили 52 человека. Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач.

Напомним, что на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км.