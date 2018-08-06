Землетрясение в Индонезии: число жертв неумолимо растет (фото) [ Редактировать ]
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Количество погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 82 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Многие из жертв были из северной и западной части Ломбока.
Ранее сообщалось о 39 погибших, среди них, по меньшей мере, один ребенок. Травмы получили 52 человека. Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач.
Напомним, что на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км.
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