Поскольку у президента России Владимира Путина "развязаны руки", и он активно будет действовать в своих интересах, с сентября 2018 года Украина должна пережить "трудный период в современной истории", ведь Россия может вернуться к открыто агрессивной политике.

Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Апостроф".

"С другой стороны, рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе", - добавил заместитель министра.

Он также выразил убеждение, что сыграет на руку Путину "опасный турбулентный период" - избирательные гонки в Украине.

"На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия активно будет действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабости для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул Тука.

А еще Тука назвал две угрозы введения миротворцев на территорию Донбасса.