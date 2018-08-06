С сентября для Украины наступит самый опасный период в истории - Тука [ Редактировать ]
Поскольку у президента России Владимира Путина "развязаны руки", и он активно будет действовать в своих интересах, с сентября 2018 года Украина должна пережить "трудный период в современной истории", ведь Россия может вернуться к открыто агрессивной политике.
Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Апостроф".
"С другой стороны, рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе", - добавил заместитель министра.
Он также выразил убеждение, что сыграет на руку Путину "опасный турбулентный период" - избирательные гонки в Украине.
"На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия активно будет действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабости для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул Тука.
А еще Тука назвал две угрозы введения миротворцев на территорию Донбасса.
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