Саудовская Аравия отозвала посла из Канады [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии обязало канадского посла покинуть страну в течение 24 часов.
Саудовская Аравия заявила о приостановке любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой, информирует Reuters.
Причиной таких решений стало то, что канадское министерство иностранных дел призвало Эр-Рияд освободить арестованных активистов по защите гражданских прав.
До этого министр иностранных дел Саудовской Аравии объявил, что его страна может начать разработку ядерного оружия.
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