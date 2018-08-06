Саудовская Аравия заявила о приостановке любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой. Фото: aksam.com.tr

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии обязало канадского посла покинуть страну в течение 24 часов.

Саудовская Аравия заявила о приостановке любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой, информирует Reuters.

Причиной таких решений стало то, что канадское министерство иностранных дел призвало Эр-Рияд освободить арестованных активистов по защите гражданских прав.

До этого министр иностранных дел Саудовской Аравии объявил, что его страна может начать разработку ядерного оружия.