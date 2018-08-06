На Донбассе обстреляли 13 населенных пунктов и ранили военного [ Редактировать ]
5 августа на Донбассе боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.
При этом один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.
"Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Луганского и Гнутово с 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневого воздействия с минометов калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
В результате враждебных действий один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки двое боевиков уничтожены, семь получили ранения.
Днем ранее на Донбассе погиб украинский военный.
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