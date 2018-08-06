Уровень воды в Таиланде будет подниматься до 9 августа. Илл.: 24tv.ua

В Таиланде в результате наводнений пострадали более 70 тысяч человек. Уровень воды резко поднялся из-за дождей.

Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов, информирует Bangkok Post.

Так, в Накхонпханоме пострадало 12,2 тысяч домашних хозяйств и 26,8 тысяч человек, затоплены 28,7 тысяч гектаров, а в соседней провинции Мукдахан вода затопила 11,4 тысяч ферм (4,5 тысяч гектаров), пострадали 38,3 тысяч человек.

До 9 августа в Таиланде прогнозируются новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.

Также в Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами.