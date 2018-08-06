Супрун призвала украинок публично кормить грудью (видео) [ Редактировать ]
Руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала всех матерей Украины, которые кормят своих детей грудью, не стесняться делать это в публичных местах.
И.о. министра отмечает, что ребенок не может кушать по расписанию и именно по этому кормящие мамы должны делать это по первому требованию младенца.
"Матери должны кормить младенцев по требованию, когда они хотят и просят есть. Поэтому существует необходимость делать это везде, где пожелает ребенок", - написала Супрун в Facebook.
Она уверена, что украинки отказываются от кормления в публичных местах из-за предрассудков и мифов.
"В Украине многие женщины боятся или стесняются кормить детей грудью, особенно в публичных местах. Это происходит из-за недостатка информации, распространенные мифы о грудном вскармливании и до сих пор неполное принятие обществом этого природного процесса", - подчеркнула руководитель Минздрава.
Ранее Ульяна Супрун предупредила, что миллионы украинцев заражены смертельным вирусом.
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