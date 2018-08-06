Руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала всех матерей Украины, которые кормят своих детей грудью, не стесняться делать это в публичных местах.

И.о. министра отмечает, что ребенок не может кушать по расписанию и именно по этому кормящие мамы должны делать это по первому требованию младенца.

"Матери должны кормить младенцев по требованию, когда они хотят и просят есть. Поэтому существует необходимость делать это везде, где пожелает ребенок", - написала Супрун в Facebook.

Она уверена, что украинки отказываются от кормления в публичных местах из-за предрассудков и мифов.

"В Украине многие женщины боятся или стесняются кормить детей грудью, особенно в публичных местах. Это происходит из-за недостатка информации, распространенные мифы о грудном вскармливании и до сих пор неполное принятие обществом этого природного процесса", - подчеркнула руководитель Минздрава.

Ранее Ульяна Супрун предупредила, что миллионы украинцев заражены смертельным вирусом.