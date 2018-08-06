В Швеции капитан в состоянии алкогольного опьянения посадил на мель сухогруз BBC Lagos.

"Содержание алкоголя в крови капитана - 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения", - рассказал пресс-секретарь Южного региона полиции Фредерик Братт, передает ТАСС.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель в пятницу недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.

Капитана задержали "по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судноуправлении".

Согласно данным береговой охраны, судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

Тем временем на затонувшем торговом судне обнаружили необычные серебряные монеты.