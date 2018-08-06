Отец певицы Ани Лорак Мирослав Куек категорично прокомментировал историю о похождениях супруга дочери Мурата Налчаджиоглу в одном из киевских ночных клубов.

Отец Лорак скандальный ролик с развлечениями Налчаджиоглу не видел, но считает, что история раздута из ничего.

"Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать все? Как противно рушить семью!" - прокомментировал скандал Мирослав изданию "СтарХит".

Мирослав Иванович заявил, что распространяющиеся слухи о похождениях зятя рушат семью его дочери, а Мурат, на самом деле, ни в чем не виновен.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников. А певица тем временем пропала.