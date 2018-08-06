Покушение на Мадуро: в Венесуэле массово арестовывают журналистов [ Редактировать ]
Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов после покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил
"11 журналистов и работников СМИ были беззаконно задержаны, некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем против этого и просим наказать ответственных за это нарушение права на информацию", - сообщает Национальный профсоюз работников венесуэльской печати в Twitter.
Среди задержанных есть журналисты из Аргентины и Испании, а также представители местных СМИ.
Кроме журналистов власти задержали еще шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.
#ALERTAsntp | 11 periodistas y trabajadores de medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos los hechos y pedimos sanción a los responsables de esta violación del derecho a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ— SNTP (@sntpvenezuela) 5 августа 2018 г.
Напомним, 4 августа произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. К трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
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