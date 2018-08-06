Доллар в обменниках резко подорожал [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 6 августа, доллар в обменниках стоит 27,39 гривны за доллар, что на 42 копейки больше, чем в прошлый понедельник.
Евро за неделю подорожал на 23 копейки до 31,86 гривны за евро, сообщает "Курс Денег".
В среднем в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
- 27,388 гривны за доллар;
- 31,863 гривны за евро;
- 0,44 гривны за рубль;
- 35,93 гривны за фунт стерлингов.
По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал почти на 9 копеек, а евро подешевел на 2 копейки.
Напомним, 2 августа НБУ опустил гривну ниже психологической отметки. Кроме того, Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.
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