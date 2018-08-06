Город поддержит инициативу ЧАО "Киевспецтранс" относительно строительства завода по переработке отходов. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что в КГГА поступило письмо от акционеров ЧАО "Киевспецтранс".

"Киев продолжает работу, чтобы постепенно уменьшить уровень захоронения и построить первый технологический завод по переработке мусора. Городское предприятие "Киевкомунсервис" уже проводит конкурс по определению инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода.

Кроме того, акционеры ЧАО "Киевспецтранс" обратились к КГГА с предложением строительства мусороперерабатывающего завода мощностью 450 тыс. тонн в год. Эта мощность позволит в перспективе перерабатывать объемы мусора, которые идут ежегодно на захоронение на полигон №5 под Киевом", - пояснил он.

Он заявил, что с учетом планов города рекультивировать (закрыть) полигон, предложение актуально и необходимо.

"Мы согласовали проекты рекультивации: строительства защитных дамб и увеличение мощности оборудования для переработки токсического фильтрата. В ближайшее время на это будут выделены средства. По моему мнению, предложение станет примером государственно-частного партнерства, активно используют страны Европы, например, соседняя Польша. Планируем детально изучить предложение "Киевспецтранса" на совещании с профильными подразделениями КГГА", - отметил он.

Ранее на общем собрании акционеров ЧАО "Киевспецтранс" было принято решение направить в КГГА письмо с предложением о необходимости разработки проекта строительства мусороперерабатывающего завода.

Строительство завода даст возможность решить проблему захоронения мусора. Так, 1 октября 2018 года в соответствии с решением Киевсовета 5-й полигон в Подгорцах должен быть закрыт и законсервирован. Полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева, уже не первый год переполнен.