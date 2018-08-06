В Харькове разоблачили порностудию (видео) [ Редактировать ]
В Харькове правоохранители разоблачили студию, которая изготавливала и распространяла видеозаписи порнографического содержания в интернет.
"В ходе проведения ряда оперативных мероприятий и следственных действий были уличены участники незаконного бизнеса, а также модели, которые работали в режиме "он-лайн" за денежные средства, сообщает пресс-служба Нацполици Харьковской области.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии работники полиции изъяли денежные средства, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Ранее произошло резонансное преступление: в Житомирской области отец снимал порно с 8-месячной дочерью и продавал его в интернете.
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