В Харькове правоохранители разоблачили студию, которая изготавливала и распространяла видеозаписи порнографического содержания в интернет.

"В ходе проведения ряда оперативных мероприятий и следственных действий были уличены участники незаконного бизнеса, а также модели, которые работали в режиме "он-лайн" за денежные средства, сообщает пресс-служба Нацполици Харьковской области.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии работники полиции изъяли денежные средства, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее произошло резонансное преступление: в Житомирской области отец снимал порно с 8-месячной дочерью и продавал его в интернете.