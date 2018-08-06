Подольский мост в Киеве сняли в лучах рассвета (видео) [ Редактировать ]
Подольский мост в Киеве часто используют для съемок рекламы и разных телешоу, он известен всем жителям Киева, но не многим удавалось видеть железного "динозавра" на рассвете.
Журналисты взобрались на мост, пролезли в середину недостроенной конструкции и встретили там начало дня, пишет "Информатор".
Таким образом и запечатлели пост в лучах утреннего летнего солнца:
Ранее ливень в Киеве обрушил мост на Телиги.
по теме
В Киеве перекроют движение возле метро Демеевская
Временно ограничат движение автомобильного транспорта в районе метро Демеевская и Центрального автовокзала
В Киев ограничат въезд для грузовиков
В связи с прогнозируемым на ближайшие дни повышением температуры воздуха в Киеве вводится ограничение на передвижение тяжеловесных транспортных средств
ДТП у Києві: Кирилу Островському обрали запобіжний захід
Показово, що підтримати обвинуваченого на засідання прийшли невідомі молодики в спортивному одязі, переважно темному, котрі буквально окупували усі місця у залі засідань
Потоп в Киеве: где возобновлено движение
25 июля киевские дороги значительно пострадали от ливня
Потоп в Киеве: как выглядит подземный переход на "Шулявской" (фото)
В среду, 25 июля, в Киеве возле метро "Шулявская" из-за сильного дождя затопило подземный переход