Подольский мост в Киеве часто используют для съемок рекламы и разных телешоу, он известен всем жителям Киева, но не многим удавалось видеть железного "динозавра" на рассвете.

Журналисты взобрались на мост, пролезли в середину недостроенной конструкции и встретили там начало дня, пишет "Информатор".

Таким образом и запечатлели пост в лучах утреннего летнего солнца:

Ранее ливень в Киеве обрушил мост на Телиги.