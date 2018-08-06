В китайском городе Сюйчане провинции Хэнань мать выбросила двоих детей с пятого этажа, чтобы уберечь их от пожара.

Людям удалось поймать малышей с помощью натянутого брезента. Мать также удалось спасти от огня, пишут "Факты".

Женщину и детей доставили в больницу.

Ранее в США мать сбросила с моста 4-летнюю дочь, страдавшую аутизмом.