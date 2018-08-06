Украина отменит поезда в Россию [ Редактировать ]
Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал министр, пишет "Новое время" со ссылкой на СМИ.
Еще в мае российские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали что власти Украины готовятся запретить железнодорожное сообщение с Россией, теперь об этом заявил министр инфраструктуры Украины.
В декабре 2017 года Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования по новой железнодорожной линии Журавка-Миллерово в обход Украины. После этого Омелян заявил, что "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
В июле ФСБ России задержала проводника поезда Ковель-Москва - гражданина Украины Сергея Бугайчука.
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