В Днепре появилась банда малолетних преступников, насилующих и убивающих животных.

"Все разорванное, опухшее, я не хочу даже представлять что с ней делали. Извините, не могу писать тактичные посты, после того что мы сегодня увидели, до сих пор трясутся руки, как же ее жаль этого ребенка. Мало того что с ней делали, после всего похоронили заживо! Вы представляете? Бросили в траншею еще и землей присыпали", - рассказывают зоозащитники в паблике "Приют для животных "Друг" Днепр" в Facebook, демонстрируя шокирующие фото.

Местные жители ночью слышали как "малолетки" лазили по соседнему заброшенному участку, шумели, смеялись, было слышно как скулит собака. Решили что воруют металлолом, с утра пошли проверить цели двери у соседей, а там была собака.

"Лежит в траншее, тихонько поскуливает, вся нижняя часть опухла, кровь хлюпает из под хвоста. Мухи роем гудят, облепили всю нижнюю часть. А она только глазами водит, на нас смотрит с такой тревогой, ребята ей было страшно, она не знала, что мы пришли спасать, но даже не пошевелилась, только глаза бегали, бегали испуганно", - написали работники приюта.

Сейчас собакой занимаются ветеринары. Неравнодушные люди присылают деньги на ее спасение, ведь собаке еще следует пережить операции и длительное лечение.

Ранее в Ужгороде подросток изнасиловал 9-летнего мальчика.