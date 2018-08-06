"Система Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база) є повним аналогом існуючих систем "ПРОЗОРРО" і "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", які вже позитивно зарекомендували себе у сферах публічних закупівель та малої приватизації. Усі авторизовані на сьогодні електронні майданчики - "ОЦІНКА.online", "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА", "ЕКСПРЕС ОЦІНКА", – працювали та прийшли із системи "ПРОЗОРРО". Таким чином, ціни на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до Єдиної бази, є повним 100% аналогом цін на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до системи "ПРОЗОРРО", - йдеться у повідомленні Фонда державного майна України (ФМДУ), розміщеному на офіційному сайті установи.



У Фонді пояснюють, що єдина різниця з системою "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", – це підхід до встановлення цін на послуги авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки.



"При встановленні цін на свої послуги авторизовані електронні майданчики у сфері оцінки не йшли шляхом ціноутворення, аналогічного існуючому у системі "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", яке є занадто дорогим. І сьогодні верхня межа вартості послуг авторизованих алектронних майданчиків у сфері закупівель складає 1700 гривень, а верхня межа вартості послуг авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки складає 510 гривень", - повідомили у ФМДУ.



Впродовж місяця у Фонді очікують запуск не менше десяти авторизованих електронних майданчиків, що дозволять забезпечити створення нормального конкурентного середовища серед авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ, АВТОРИЗОВАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ "ПРОЗОРРО" ТА ЄДИНА БАЗА