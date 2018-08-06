Ціни авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки є аналогом цін у "Прозорро" - ФДМУ [ Редактировать ]
"Система Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база) є повним аналогом існуючих систем "ПРОЗОРРО" і "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", які вже позитивно зарекомендували себе у сферах публічних закупівель та малої приватизації. Усі авторизовані на сьогодні електронні майданчики - "ОЦІНКА.online", "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА", "ЕКСПРЕС ОЦІНКА", – працювали та прийшли із системи "ПРОЗОРРО". Таким чином, ціни на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до Єдиної бази, є повним 100% аналогом цін на послуги авторизованих електронних майданчиків, підключених до системи "ПРОЗОРРО", - йдеться у повідомленні Фонда державного майна України (ФМДУ), розміщеному на офіційному сайті установи.
У Фонді пояснюють, що єдина різниця з системою "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", – це підхід до встановлення цін на послуги авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки.
"При встановленні цін на свої послуги авторизовані електронні майданчики у сфері оцінки не йшли шляхом ціноутворення, аналогічного існуючому у системі "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", яке є занадто дорогим. І сьогодні верхня межа вартості послуг авторизованих алектронних майданчиків у сфері закупівель складає 1700 гривень, а верхня межа вартості послуг авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки складає 510 гривень", - повідомили у ФМДУ.
Впродовж місяця у Фонді очікують запуск не менше десяти авторизованих електронних майданчиків, що дозволять забезпечити створення нормального конкурентного середовища серед авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ, АВТОРИЗОВАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ "ПРОЗОРРО" ТА ЄДИНА БАЗА
|
Авторизовані електронні майданчики, підключені до «ПРОЗОРРО»
|
|
Авторизовані електронні майданчики, підключені до Єдиної бази
|
Тарифи, встановлені Постановою КМУ від 24.02.2016 р. №166
|
|
|
Плата за послуги
(в залежності від очікуваної вартості закупівлі):
до 20 тис.грн. – 17 грн.
до 50 тис.грн. - 119 грн.
до 200 тис.грн. – 340 грн.
до 1 млн.грн. – 510 грн.
більше 1 млн.грн. – 1700 грн.
|
=
=
=
=
>
|
Плата за послуги
(в залежності від оціночної вартості об’єкта оцінки):
до 20 тис.грн. – 17 грн.
до 50 тис.грн. - 119 грн.
до 200 тис.грн. – 340 грн.
до 1 млн.грн. – 510 грн.
більше 1 млн.грн. –
по теме
Порошенко подписал закон о натуральных продуктах
Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий правила маркировки органической продукции
Отказ от монет: как продать копейку за тысячу гривен
У каждого из нас на полке или в карманах может оказаться пара "ненужных" копеек, которые можно продать за десятки тысяч гривен
Государство должно помогать отечественному производителю - Юрий Бойко
Для поддержки отечественного производителя необходимы две вещи - расширение рынков сбыта и госпрограмма кредитования предприятий, заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко
Украинцам подсовывают сою под видом мяса - Госпотребслужба
В супермаркетах Украины очень часто продают мясные продукты, состав которых не соответствует маркировкк
ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева
Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве через суд требует приостановить работу универмага "Украина", ТРЦ Sky Mall, New Way и других крупнейших торговых центров