ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева [ Редактировать ]
Универмаг "Украина", ТРЦ Sky Mall, New Way и другие торговые центры должны приостановить работу, считают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, ГСЧС в Киеве просит административный суд частично приостановить работу 33 торгово-развлекательных центров, детских садиков, школ и больниц столицы из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщают
"Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины", - сообщили в ведомстве, передают "Украинские новости".
В частности, ГСЧС просит суд частично приостановить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения, 3 медучреждений со стационарным лечением, 9 школ и детсадов.
В марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел и ГСЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.
по теме
Мать выбросила детей с пятого этажа (видео)
Мать выбросила двоих детей с пятого этажа в надежде уберечь их от пожара
В Киеве спасли людей из горящей многоэтажки
В Киеве на улице Щербаковского горела многоэтажка. Возгорание произошло на шестом этаже девятиэтажного дома, сообщают в главном управлении ГСЧС Украины
Харьков в огне: в центре города вспыхнула академия (видео)
В центре Харькова загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии. Столб черного дыма видно в 10 километрах от места события
Отравление в Киеве: большинство фаст-фудов работают нелегально
Столичные власти сообщили, что около 1,5 тысячи передвижных точек быстрого питания в Киеве работают нелегально
У Лондоні загорілася елітна багатоповерхівка
В районі Вест Гемпстед, на північному заході Лондона, зайнявся елітний житловий будинок