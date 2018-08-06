Универмаг "Украина", ТРЦ Sky Mall, New Way и другие торговые центры должны приостановить работу, считают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Так, ГСЧС в Киеве просит административный суд частично приостановить работу 33 торгово-развлекательных центров, детских садиков, школ и больниц столицы из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщают

"Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины", - сообщили в ведомстве, передают "Украинские новости".

В частности, ГСЧС просит суд частично приостановить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения, 3 медучреждений со стационарным лечением, 9 школ и детсадов.

В марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел и ГСЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.