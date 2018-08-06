Расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, вывоз мусора, благоустройство и обеспечение водой пожарных подразделений - вот неполный перечень тех потребностей жителей сел, которые обеспечивают компании, входящие в агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка. Речь идет о миллионах гривен, которые тратят социально-ответственные предприятия на благоустройство населенных пунктов, где эти предприятия ведут свою хозяйственную деятельность.

Аграрные предприятия обычно является основой экономики сельских регионов. Они платят налоги и сборы в местные бюджеты, обеспечивают работой жителей сел, платят аренду за землю пайщикам, создают рабочие места жителям региона. Но социально-ответственные предприятия также занимаются решением социальных проблем жителей, благоустройством территорий. Для этого предприятия берут на себя добровольные обязанности, которые утверждаются соответствующими социально-экономическими соглашениями с жителями сел.

Частью этой социально важной работы, которой занимаются предприятия Олега Бахматюка, является благоустройство территорий, где проживают пайщики. Это и своевременная уборки сельских дорог от снега, и вывоз отходов селян специализированными машинами на предусмотренные для этого площадки. В весенне-осеннее время большое внимание уделяется приведению дорожного покрытия в надлежащее состояние: это и финансирование закупки щебенки, гравия или песка, и услуги грейдеровального транспорта, и кошение обочин дорог. Только в этом году три предприятия, входящие в состав агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка, а именно ООО "Агро-Край", ООО "Райз-Восток" и ООО "Западная Агропроизводственная компания", потратили на такие нужды жителей сел около 2 млн грн, из них только на расчистку и грейдирование дорог было потрачено около 1 млн грн.

Как рассказал руководитель предприятия ООО "Райз-Восток" Юрий Щербак, социальная ответственность предприятия перед пайщиками - это один из принципов, которыми руководствуются предприятия агрохолдинга UkrLandFarming в своей хозяйственной деятельности: "Есть вещи, которые на местах, в селах для людей могут делать только сельсоветы или предприятия, которые здесь обрабатывают землю. Мы расчищаем для людей снег, проводим водопроводы в некоторых селах, где есть такая потребьность, занимаемся освещением сел, ремонтом дорог, ремонтом школ, садов, ФАПов. Люди это видят, сельсоветы это видят, и принимают решение – перезаключать ли в будущем договора с такими предприятиями".

Агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - одно из крупнейших в Европе аграрных предприятий, которое работает в 600 населенных пунктах Украины. Предприятия UkrLandFarming является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и реализует десятки социальных проектов в селах, где ведут свою хозяйственную деятельность.