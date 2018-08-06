В США скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй.

Тело 92-летней Рэй нашли родственники в ее собственном доме в Лос-Анджелесе 5 августа, сообщает Fox News в Тwitter.

Причину смерти женщины пока не разглашают, но известно, что год назад у актрисы обнаружили рак костей. при этом в 2010 году актриса смогла побороть онкологическое заболевание поджелудочной железы.

BREAKING: Charlotte Rae, 'The Facts of Life' and 'Diff'rent Strokes' star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM — Fox News (@FoxNews) 6 августа 2018 г.

Рэй за свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, появилась в 90 фильмах и телесериалах, но более всего известна по роли в картине Улица Сезам.

2 августа сообщалось о смерти Юрия Мартынова - советского актера театра и кино, который скончался в возрасте 84 лет.