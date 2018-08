В США скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй.

Тело 92-летней Рэй нашли родственники в ее собственном доме в Лос-Анджелесе 5 августа, сообщает Fox News в Тwitter.

Причину смерти женщины пока не разглашают, но известно, что год назад у актрисы обнаружили рак костей. при этом в 2010 году актриса смогла побороть онкологическое заболевание поджелудочной железы.

BREAKING: Charlotte Rae, 'The Facts of Life' and 'Diff'rent Strokes' star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM