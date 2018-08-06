В Египте турист умер после нападения акулы [ Редактировать ]
Турист из Чехии стал жертвой акулы на популярном египетском курорте Марса-Алам.
Инцидент произошел в 20 километрах от берега, когда мужчина погружался в воду с аквалангом, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.
Останки погибшего были найдены на пляже курортного города. Отмечается, что мужчина приехал на отдых вместе с женой и ребенком.
Муниципальными властями создана группа по расследованию случившегося.
Ранее мы сообщали, что трехметровая акула атаковала туристов на Майорке.
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