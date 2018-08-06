Турист из Чехии стал жертвой акулы на популярном египетском курорте Марса-Алам.

Инцидент произошел в 20 километрах от берега, когда мужчина погружался в воду с аквалангом, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Останки погибшего были найдены на пляже курортного города. Отмечается, что мужчина приехал на отдых вместе с женой и ребенком.

Муниципальными властями создана группа по расследованию случившегося.

Ранее мы сообщали, что трехметровая акула атаковала туристов на Майорке.