Умер популярный российский актер [ Редактировать ]
Актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.
"Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко. <…> Замечательный человек и талантливейший актер", - написала она на своей странице в Instagram, не приводя подробностей.
Виктор Черненко родился 19 июля 1962 года. В 1987 году окончил Днепропетровское театральное училище, с 1997 года проживал в городе Николаев на Украине, где играл в Николаевском русском драматическом театре. Артист также сотрудничал с антрепризной группой "Московский независимый театр".
Среди работ Черненко в кино - фильмы "Среди серых камней" и "Астенический синдром" режиссера Киры Муратовой, а также сериалы "Звездочет" и "Чемпион".
Ранее мы сообщали о смерти легендарной голливудской актрисы.
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