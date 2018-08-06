Актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.

"Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко. <…> Замечательный человек и талантливейший актер", - написала она на своей странице в Instagram, не приводя подробностей.

Виктор Черненко родился 19 июля 1962 года. В 1987 году окончил Днепропетровское театральное училище, с 1997 года проживал в городе Николаев на Украине, где играл в Николаевском русском драматическом театре. Артист также сотрудничал с антрепризной группой "Московский независимый театр".

Среди работ Черненко в кино - фильмы "Среди серых камней" и "Астенический синдром" режиссера Киры Муратовой, а также сериалы "Звездочет" и "Чемпион".

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