В Украину пришла опасная болезнь, о которой ранее мало кто слышал. Листериоз - одна из самых тяжелых инфекционных болезней пищевого происхождения.

Podrobnosti.ua разбирались, как ней можно заразиться, как диагностировать и лечить.

Причины возникновения листериоза

Возбудителем заболевания является палочковидная бактерия листерия, которая моет содержаться в почве. Листерии могут заражать растения через корневую систему. Носителями листерий могут быть птицы и некоторые другие животные.

Чаще всего человек заражается алиментарным путем через пищу. Причиной тому становится недостаточная термическая обработка мяса и корнеплодов. При уходе за больными возможен и контактный способ заражения. В местах, где обрабатывается шерсть животных, возможен и аэрогенный путь заражения. Заразиться листериозом можно при укусах насекомых, а также при половом контакте.

Симптомы

Инкубационный период для листериоза составляет от 1 дня до 4 недель.

Для ангинозной формы листериоза характерны:

лихорадка;

головная боль;

снижение аппетита;

увеличение лимфатических узлов.

При глазо-железистой форме также отмечается и покраснение век, возможны гнойные выделения из глаз.

Для тифоидной формы характерно появление сыпи.

Лечение листериоза

Листериоз, диагностированный на ранних стадиях, можно лечить. Для лечения тяжелых симптомов, таких как менингит, используются антибиотики. В случае инфекции во время беременности незамедлительный прием антибиотиков позволяет предотвратить инфицирование плода или новорожденного.

Поскольку по симптоматике листериоз похож на другие заболевания, то решающее значение в данном случае имеет лабораторная диагностика.

Профилактика листериоза

Профилактика листериоза ничем не отличается от профилактики других бактериальных инфекций, которыми можно заразиться через пищу.

В первую очередь профилактика сводится к употреблению только термически обработанных молока и мяса. На предприятиях по обработке туш животных, мясокомбинатах и птицефабриках необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Также необходим санитарный контроль за продуктами питания, которые попадают на прилавки.