На фоне скандала, начавшегося после избиения школьницы другими подростками в Одессе, у одной из жестоких девочек возникли проблемы из-за критики общества.

Так, главная участница жестокого избиения школьницы в Одессе по имени Алена вскоре поедет в Румынию вместе со своими родителями, пишет местное издание odessa.net.ua.

Сейчас известно, что сообщение о переезде девочки с родителями написали ее друзья под одним из фото в Instagram. на данный момент фото и комментарии были удалены, но остался скриншот:

Напомним, в одесском жилом массиве Черемушки группа малолетних девочек жестоко избила ровесницу и сняла расправу на видео. На кадрах видно, как группа девушек-подростков с необычной жестокостью руками и ногами избивают беззащитную девочку, толкнув ее на землю.