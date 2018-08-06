Избиение школьницы: жестокая одесситка жалуется на "травлю" [ Редактировать ]
На фоне скандала, начавшегося после избиения школьницы другими подростками в Одессе, у одной из жестоких девочек возникли проблемы из-за критики общества.
Так, главная участница жестокого избиения школьницы в Одессе по имени Алена вскоре поедет в Румынию вместе со своими родителями, пишет местное издание odessa.net.ua.
Сейчас известно, что сообщение о переезде девочки с родителями написали ее друзья под одним из фото в Instagram. на данный момент фото и комментарии были удалены, но остался скриншот:
Напомним, в одесском жилом массиве Черемушки группа малолетних девочек жестоко избила ровесницу и сняла расправу на видео. На кадрах видно, как группа девушек-подростков с необычной жестокостью руками и ногами избивают беззащитную девочку, толкнув ее на землю.
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