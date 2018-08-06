Девушка была найдена у себя дома. Фото: НПУ

В ночь на 6 августа в одном из районов Первомайска Николаевской области обнаружили тело 27-летней девушки с ножевым ранением.

Девушка была найдена у себя дома сразу после празднования Дня рождения, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Для установления причины смерти погибшей проводится судебно-медицинская экспертиза.

По факту убийства следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" и проводят расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В самом Николаеве несколько дней назад молодую мать зарезали в ванной.