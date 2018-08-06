Пожар в центре Киева: движение транспорта перекрыто (фото) [ Редактировать ]
В центре Киева на улице Дмитриевской загорелся детский сад. Из-за пожара перекрыли движение трамваев.
Так, приостановлено движение трамваев №15 и №18 на улице Дмитриевской, а пожарные продолжают тушить огонь в старом детском саду, сообщает Depo.Київ.
Это уже пятый раз, когда горит старый детский сад на улице Дмитриевской. В прошлый раз пожар там возник вечером 11 июля.
Тем временем в центре Москвы загорелся торговый центр.
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